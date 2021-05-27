Делегации Молдавии не будет на заседании СГП СНГ из-за ограничений на полеты в Минск

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Правительственная делегация Молдавии не сможет прибыть в Минск на заседание Совета глав правительств 28 мая в связи с введенными ограничениями на полеты в Белоруссию. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, встречаясь с председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым.

"К сожалению, я был проинформирован, что делегация Молдовы не сможет принять участие, как планировалось. Это тоже следствие непонятных и неестественных событий, связанных с надуманными ограничениями для полетов. Собственно говоря, наши молдавские партнеры пострадали из-за политики европейских стран", - отметил белорусский премьер.

Тем не менее, уточнил Головченко, Молдавия будет представлена "на уровне посла и донесет позицию по вопросам".

Как уточнили ТАСС позднее в МИД Молдавии, делегация республики сможет участвовать в заседаниях по видеосвязи. Глава правительства страны уже отправил в Минск видеообращение.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании. Затем в Минске уточнили, что в этом самолете находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Вместе с ним была задержана гражданка РФ София Сапега. После инцидента некоторые страны начали приостанавливать авиасообщение с Белоруссией либо рекомендовать авиакомпаниям не входить в воздушное пространство республики.