Глава МИД Пакистана назвал схожими ситуации в Палестине и Кашмире

ИСЛАМАБАД, 27 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши в ходе пресс-конференции по итогам встречи с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН Волканом Бозкыром заявил о сходстве ситуаций в Палестине и в Джамму и Кашмире. Об этом в четверг сообщила газета The Express Tribune.

"Угнетенные народы обеих территорий столкнулись с наихудшими формами нарушений прав человека и требуют соблюдения их прав на самоопределение," - цитирует издание пакистанского политика. Он подчеркнул, что спор из-за принадлежности Кашмира - это реальность, и что никто не может снять его с повестки дня Совета Безопасности ООН.

26 мая председатель Генассамблеи прибыл в Пакистан с трехдневным визитом, в рамках которого запланированы встречи с премьер-министром и министром иностранных дел страны, а также выступление в национальном университете обороны.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля.

Отношения Индии и Пакистана обострились, когда 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории - административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла. В этом году Исламабад предпринял шаги к нормализации отношений с Нью-Дели, поставив условием для этого возвращение Джамму и Кашмиру статуса штата.