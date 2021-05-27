Белорусская оппозиция запланировала на 29 мая международную акцию солидарности

ВИЛЬНЮС, 27 мая. /ТАСС/. Акция солидарности с Белоруссией намечена представителями оппозиции на 29 мая. Об этом сообщила находящаяся с августа 2020 года в Литве ее лидер Светлана Тихановская.

"29 мая, когда в Гродно в прошлом году был задержан Сергей Тихановский, мы объявляем днем солидарности", - сказала она в четверг журналистам.

По утверждению оппозиционного деятеля, акции солидарности с Белоруссией с участием местных политиков и представителей белорусской диаспоры пройдут в разных странах. "Главное, чтобы жители Белоруссии продемонстрировали солидарность друг с другом всеми возможными способами - уличными протестами, символами, письмами политическим заключенным", - сказала Тихановская.

Ее супруг Сергей в 2020 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, однако ему в регистрации было отказано. Тогда в борьбу за президентское кресло вступила Светлана Тихановская. Она не признала результаты голосования, согласно которым на пост был переизбран Лукашенко, и выехала в Литву.