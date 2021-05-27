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Пашинян созвал Совбез для обсуждения ситуации на границе с Азербайджаном

И.о. премьер-министра Армении ранее говорил, что в ближайшее время намерен представить план мирного урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном, устраивающий все стороны
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян igran Mehrabyan/PAN Photo via REUTERS
Описание
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян
© igran Mehrabyan/PAN Photo via REUTERS

ЕРЕВАН, 27 мая. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян созвал в четверг вечером заседание Совета безопасности с участием глав трех парламентских фракций для обсуждения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом написал на своей странице в Facebook глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

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"Как вы знаете, утром мы потребовали созвать заседание Совбеза с участием глав парламентских фракций. Некоторое время назад нам сообщили, что наш запрос был удовлетворен. Заседание состоится вечером", - отметил он.

Ранее в четверг Пашинян заявил, что в ближайшее время намерен представить план мирного урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном, устраивающий все стороны.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. В четверг Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении. Премьер страны Пашинян назвал этот инцидент похищением армянских военных, Ереван обратился в ЕСПЧ.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол Воваевич
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