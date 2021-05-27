Умер экс-глава МИД Кипра Никос Роландис

НИКОСИЯ, 27 мая. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Республики Кипр и один из наиболее известных политиков острова 1970-х - 2000-х годов Никос Роландис умер в четверг в возрасте 87 лет. Об этом сообщила канцелярия президента Кипра.

Глава государства Никос Анастасиадис назвал уход из жизни Роландиса "потерей для Кипра" и охарактеризовал этого политика как "патриота, украсившего своим присутствием парламент и те учреждения власти, в которых он работал".

Никос Роландис родился в 1934 году в Лимасоле. Он окончил Панкипрскую гимназию, изучал право в Лондоне, а затем занимался как адвокатской практикой, так и бизнесом в сфере поставок на Кипр безалкогольных напитков, а затем ушел в политику.

В 1976 году Роландис стал одним из основателей Демократической партии, а через два года занял должность министра иностранных дел в администрации президента Спироса Киприану (годы жизни 1932-2002) и пробыл на этом посту пять лет (1978-83). В 1986 году он основал Либеральную партию и возглавлял ее в течение 12 лет, пока она не влилась в состав ныне правящей партии "Демократический сбор". В 1991-96 годах Роландис был парламентарием, а в 1998 году принял участие в президентских выборах, но после неудачных для него итогов первого тура снял свою кандидатуру в пользу действующего тогда президента Глафкоса Клиридиса (1919-2013), во вторую каденцию которого (1998-2003) занимал пост министра торговли, промышленности и туризма. Примечательно, что в 1993 году власти Кипра и Греции выдвинули Роландиса в качестве своей кандидатуры на пост генерального секретаря ООН на период с 1997 по 2001 годы, однако в итоге дело тогда свелось лишь к рассмотрению претендентов от африканского континента.

В юности Роландис проявлял большой интерес к литературе и в 1958 году издал сборник собственных стихов. У политика остались жена и трое детей.

Смерть Роландиса - это уже третья крупная потеря в мире кипрской политики немногим более чем за месяц. 26 апреля в возрасте 100 лет умер один из ведущих борцов за независимость Кипра, основатель Движения за социал-демократию и бывший председатель парламента страны Вассос Лиссаридис. А 8 мая в возрасте 89 лет умер бывший глава президентской канцелярии Панделис Курос, который был одной из самых влиятельных политических фигур на Кипре с 1993 по 2003 годы, когда у власти на острове находился президент Глафкос Клиридис.