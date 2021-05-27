Коалиция во главе с США передала иракской армии вооружения на сумму более $200 тыс.

КАИР, 27 мая. /ТАСС/. Международная коалиция во главе с США передала иракской армии оружие и боеприпасы на сумму более чем $200 тыс. Как уточняет государственная служба Ирака по вопросам информирования в сфере безопасности, церемония передачи вооружений состоялась в четверг на военно-воздушной базе арабской республики Айн-эль-Асад к северу от Багдада.

"Двадцатая пехотная дивизия иракской армии сегодня получила от сил международной коалиции <...> боеприпасы и оружие на сумму $204 636 через Фонд подготовки и оснащения", - указано в заявлении пресс-службы, размещенном в четверг в Twitter.

В сообщении также уточняется, что эта программа "реализуется с 2014 года для поддержки усилий правительства и служб безопасности Ирака по устранению источников терроризма и банд ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") в различных регионах страны".

5 января 2020 года парламент арабской республики принял резолюцию с требованием полного вывода с ее территории всех иностранных сил. В середине марта нынешнего года иракский президент Бархам Салех уточнил, что численность американских войск в стране не превышает 2,5 тыс. человек. В апреле премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что повышение уровня боеготовности национальных армии и сил безопасности, а также успехи в борьбе с террористами позволяют вывести до 60% иностранного воинского контингента.