Трюдо принес извинения итальянской общине за действия Оттавы в ходе Второй мировой войны

ОТТАВА, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в четверг принес извинения итальянской общине страны за интернирование их предков в годы Второй мировой войны.

"Канадцы итальянского происхождения помогли построить Канаду, они продолжают оставаться частью [национального] многообразия, которое делает нас сильнее, - сказал он, выступая в парламенте. - Мы просим прощения у десятков тысяч ни в чем не повинных граждан Канады итальянского происхождения, которых назвали врагами, у их детей и внуков, которые вынуждены были нести вину <...>". По словам Трюдо, его кабмин "признает и устраняет исторические ошибки".

После объявления Италией войны Канаде 10 июня 1940 года власти в Оттаве объявили почти 31 тыс. канадцев итальянского происхождения "вражескими агентами", 600 из них были отправлены в лагеря для интернированных гражданских лиц, остальные подверглись дискриминации. Эти люди потеряли работу и бизнес.

На сегодняшний день итальянская диаспора Канады насчитывает 1,6 млн человек и является одной из самых больших в мире. Как сообщила пресс-служба премьера, Оттава ранее инвестировала $5 млн в различные проекты канадцев итальянского происхождения.

Ранее Трюдо также приносил извинения коренным жителям страны, которые пострадали от действий предыдущих правительств Канады.