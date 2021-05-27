Куба отвергла обвинения США в недостаточной борьбе с терроризмом

ГАВАНА, 27 мая. /ТАСС/. Гавана категорически отвергает любые обвинения США в том, что республика якобы недостаточно сотрудничает в борьбе с международным терроризмом. Об этом говорится в заявлении МИД карибской страны, опубликованном в четверг в электронной версии газеты Granma.

"[МИД Кубы] отвергает одностороннюю и избирательную практику США по включению стран в выдуманные списки [государств, поддерживающих терроризм] <...>. Они лишены какой-либо законности и противоречат международному праву и Уставу ООН", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что карибская республика "стала жертвой 713 террористических актов, в основном организованных, финансированных и осуществленных правительством Соединенных Штатов или отдельными лицами и организациями, которые находят убежище или действуют безнаказанно на территории [США]. Эти акции унесли жизни 3 478 кубинских граждан. Человеческий и экономический ущерб оценивается в $181 млрд".

"В Конституции Кубы прописан отказ от терроризма в любых его формах и проявлениях", - говорится в заявлении кубинского МИД. В нем указано, что Гавана всегда демонстрировала свою готовность к сотрудничеству с США и с другими странами в сфере борьбы с терроризмом в соответствии с положениями международного права.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В 1982 году Куба была включена в американский список государств - спонсоров терроризма. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении антикубинских санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из указанного перечня.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Байден критиковал курс Трампа в отношении Гаваны.