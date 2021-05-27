Минфин США намерен бороться со "злонамеренной деятельностью" России

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США будет использовать все имеющиеся у него средства, в том числе и санкции, против "злонамеренной деятельности" России. Об этом сообщила в четверг американский министр финансов Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Конгрессмены попросили ее рассказать об антироссийских санкциях. "Мы твердо намерены использовать всю широту полномочий Минфина против злонамеренной деятельности России, включая и те [средства], о которых вы упомянули. И мы действительно считаем, что она [Россия] представляет собой очень серьезную угрозу нашей национальной безопасности", - утверждала Йеллен.

Она напомнила, что попросила своего заместителя Адевале Адейемо осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. "Минфин верит в обоснованное, стратегическое и разумное использование санкций. Мы рассматриваем их как очень мощный инструмент для того, чтобы препятствовать злонамеренным действиям, способствовать подотчетности и стимулировать позитивные изменения в поведении иностранных врагов и противников. И мы считаем, что они значительно укрепили национальную безопасность США", - сказала министр.

Президент РФ Владимир Путин никогда сам не поднимает на переговорах вопрос о санкциях. Об этом заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли эта тема в повестке встречи Путина с президентом США Джо Байденом, которая запланирована на 16 июня в Женеве. Комментируя недавние заявления Байдена о неэффективности санкций в отношении проекта "Северный поток - 2", Песков подчеркнул: "Наша точка зрения заключается в том, что санкции неэффективны в целом".