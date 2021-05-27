Суд в Польше решил не арестовывать работавшего в день крушения под Смоленском диспетчера

ВАРШАВА, 27 мая. /ТАСС/. Польский суд по варшавскому району Мокотув в четверг не удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры республики о назначении временного ареста для одного из трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд вынес решение по делу Павла Плюснина, постановив, что для его временного ареста нет оснований. "Суд пришел к выводу, что доказательств, собранных до сих пор в материалах подготовительного производства, недостаточно для признания высокой вероятности совершения подозреваемым Павлом П. предполагаемого действия, характеризуемого возможным умыслом", - информировал суд.

Заседания по делам Николая Краснокудского и Виктора Рыженко перенесены на неопределенный срок. Причиной отсрочки суд назвал невыполнение российской стороной польского запроса о правовой помощи. Все заседания проводятся заочно, без участия фигурантов и за закрытыми дверями.

В сентябре 2020 года стало известно, что 1-я следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трех российских диспетчеров. Как сообщила тогда пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик, обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы арестовать российских диспетчеров, заявила, что Варшава игнорирует факты и доводит ситуацию до абсурда, пытаясь заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию. Захарова констатировала, что все попытки Варшавы добиться выдачи авиадиспетчеров тщетны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к обвинениям Варшавы по делу о крушении самолета с польским президентом Лехом Качиньским и требованиям об аресте российских диспетчеров.