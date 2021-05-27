Суд в Канаде отменил пожизненный приговор исполнителю теракта в мечети в 2017 году

ОТТАВА, 27 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд канадской провинции Квебек в четверг принял решение об отмене приговора о пожизненном лишении свободы Александру Биссоннетту, осуществившему нападение на прихожан в мечети в городе Квебек-Сити в 2017 году. Об этом сообщил телеканал CBC.

Суд единогласным решением постановил заменить пожизненный срок на 25 лет колонии без права досрочного освобождения. Суд посчитал изначальный приговор Биссоннетту "жестоким и необычным" наказанием. Кроме того, суд отменил положения статьи уголовного кодекса провинции, позволяющие судьям выносить несколько пожизненных приговоров за убийство. Изначально обвинение просило для Биссоннетта 150 лет лишения свободы.

Ранее этот же суд сократил с 40 до 25 лет срок для возможного условно-досрочного освобождения осужденного за нападение на мечеть.

29 января 2017 года Биссоннетт расстрелял прихожан мечети в Квебек-Сити. В результате погибли шесть человек, 19 получили ранения. Власти назвали атаку на мечеть терактом. Нападавший сам сдался полиции, на следующий день после нападения ему были предъявлены обвинения. 8 февраля 2019 года Биссоннетт был приговорен к пожизненному лишению свободы.