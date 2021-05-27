Reuters: США и их союзники просят ICAO провести расследование ситуации с бортом Ryanair

ОТТАВА, 27 мая. /ТАСС/. США и их союзники запросили на незапланированном заседании Международной организации гражданской авиации (ICAO) в связи с ситуацией с бортом ирландской авиакомпании Ryanair проведения тщательного расследования инцидента со стороны ICAO. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В то же время источник отметил, что представитель Белоруссии на этом закрытом для прессы совещании, которое проходит в режиме онлайн, заявил о том, что Минск не принуждал ирландский лайнер к посадке в белорусской столице, а у пилота была возможность посадить самолет в Литве. Представитель Литвы заявил, что вопреки стандартной практике при сообщении о заложенной бомбе после приземления борта в Минске его пассажиры не были эвакуированы.

24 мая ICAO сообщила, что "президент Совета ICAO [Сальваторе Шаккитано] созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая 2021 года".

​​​​23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в столицу Литвы, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании. В белорусской столице уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый властями основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. Также была задержана летевшая данным рейсом россиянка София Сапега. В тот же день вечером самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.