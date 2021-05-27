США считают, что Россия способна на операции против их цифровой инфраструктуры

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. США полагают, что Россия может проводить операции в киберпространстве, направленные на американскую военную цифровую инфраструктуру. Об этом говорится в письменном заявлении председателя Комитета начальника штабов ВС США генерала Марка Милли, распространенном в четверг перед слушаниями в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

"Россия сохраняет значительный ядерный потенциал для сдерживания и угроз в отношении США, наших союзников и партнеров", - сказал Милли. "Россия также демонстрировала потенциал и предпримет сложные злонамеренные действия в киберпространстве, направленные на защищенную американскую цифровую инфраструктуру - как военную, так и коммерческую", - утверждает генерал.

Россия, по его мнению, якобы использует "нерегулярные боевые действия и поддержку наемников" для проведения операций. По версии Милли, это свидетельствует о ее "гибкости, находчивости и авантюризме".

В космическом пространстве, считает военачальник, "противники США тестируют и размещают вооружения, что угрожает американским национальным интересам". Генерал заявил об испытаниях в РФ противоспутниковой ракеты наземного базирования.

Россия неоднократно отвергала приписываемые со стороны США обвинения во вредоносной деятельности в киберпространстве. Как заявлял ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, США безосновательно обвиняют РФ в кибератаках на свои ресурсы и не желают сотрудничать в киберпространстве.