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Глава Пентагона заявил, что вывод войск США из Афганистана идет с опережением графика

По словам Ллойд Остина, он гордится, что задача, ради которой войска были направлены в Афганистан, была выполнена

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Вывод американских войск с территории Афганистана идет с небольшим опережением графика. Об этом заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

"Как вы знаете, президент [США Джо Байден] распорядился вывести [войска из Афганистана] к сентябрю. Я могу доложить вам, что вывод [войск] идет по плану, по сути, с небольшим его опережением", - отметил глава Пентагона.

"Мы выполнили задачу, ради которой наши войска были направлены в Афганистан. И я очень горжусь этим", - добавил руководитель ведомства.

Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории (она началась в октябре 2001 года). Вывод отдельных подразделений и вывоз техники начались в конце прошлого месяца. Предполагается, что американские военнослужащие покинут страну к 11 сентября. В 2010-2013 годах численность войск США и их союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек.

Теги
АфганистанСШАОстин, Ллойд
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