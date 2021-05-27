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Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО модернизацию альянса и предстоящий саммит

Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг подчеркнули, что адаптация и модернизация альянса играют ключевую роль для обеспечения трансатлантической безопасности

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом планы модернизации альянса, а также подготовку к предстоящему в июне саммиту. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

"Госсекретарь Блинкен и генсек Столтенберг обсудили саммит НАТО в следующем месяце, а также важность НАТО с точки зрения безопасности и процветания трансатлантического сообщества и всего мира. Госсекретарь и генсек подчеркнули, что адаптация и модернизация НАТО с прицелом на противодействие вызовам 21 века <...> играют ключевую роль для обеспечения трансатлантической безопасности", - говорится в документе.

В середине июня президент США Джо Байден будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.

Теги
СШАСтолтенберг, ЙенсБлинкен, Энтони
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