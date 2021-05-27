Израиль и Палестина обменялись выпадами на заседании Совбеза ООН

ООН, 27 мая. /ТАСС/. Представители Израиля и Палестины в четверг вновь обменялись резкими выпадами на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном в том числе ситуации на Ближнем Востоке.

"Ответственность за ухудшение ситуации на оккупированных территориях Палестины, наподобие того, что наблюдалось недавно в Иерусалиме и секторе Газа, лежит на Израиле, - указал постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. - Это является неизбежным итогом его дискриминационной политики и предпринимаемых им попыток колонизации".

"Необходимо положить конец агрессии Израиля против Газы", - подчеркнул Мансур. При этом представитель Палестины отметил, что перемирие, достигнутое по итогам недавней эскалации конфликта, "не положило конец катастрофе".

"Очевидно, что этот конфликт - не между Израилем и населением Газы, не между израильтянами и палестинцами. Это конфликт Израиля и [палестинского радикального движения] ХАМАС", - отметила в свою очередь заместитель постоянного представителя Израиля при ООН Ноа Фурман, подчеркнув, что жители Газы стали жертвами движения, на котором "полностью лежит ответственность за эскалацию конфликта".

По словам зампостпреда Израиля, Совет Безопасности должен настоять на "разоружении ХАМАС". "Поддержка, предназначающаяся для народа Песлестины, не должна оказываться в руках террористов, - подчеркнула она. - Попытки оправдать действия ХАМАС или поставить знак равенства между террористической организацией и демократической страной, действующей в рамках международного права, способствует поддержке терроризма, антисемитизма, наносит вред населению Газы и подрывает возможности диалога".

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ударами. За это время в прибрежном анклаве были полностью разрушены около 1 800 единиц жилья, частично повреждены - 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, а по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. Восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребует не менее $350 млн. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц, включая детей и женщин.