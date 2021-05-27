Совбез ООН продлил на год мандат миссии по оказанию содействия Ираку

ООН, 27 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности в четверг продлил на год действие Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ).

Согласно тексту принятой резолюции, действие МООНСИ продлевается до 27 мая 2022 года. При этом миссия ООН во главе со спецпредставителем генерального секретаря всемирной организации в Ираке Жанин Хеннис-Плассхарт наделяется мандатом по "мониторингу выборов в Ираке", а также оказанию "поддержки в их проведении".

МООНСИ была учреждена Советом Безопасности 14 августа 2003 года, через полгода после вторжения туда англо-американских войск. В 2007 году Совбез ООН расширил ее мандат с целью содействовать "региональному диалогу, в том числе по вопросам безопасности границ, а также по проблемам энергетики и беженцев". Кроме того, МООНСИ получила полномочия оказывать помощь народу и правительству Ирака в развитии всеохватывающего национального диалога и достижении политического примирения, в налаживании процессов проведения выборов и референдумов, в пересмотре конституции и осуществлении конституционных положений, в налаживании приемлемых для правительства Ирака процессов урегулирования споров вокруг внутренних границ, а также в подготовке всеобщей переписи населения.