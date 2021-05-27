Санду требует представить за месяц предложения по борьбе с коррупцией среди судей Молдавии

КИШИНЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду потребовала от специальной контрольной инстанции - Высшего совета магистратуры (ВСМ) - представить в течение 30 дней предложения по реформе судебной системы, которая позволит эффективно бороться с коррупцией. Соответствующее заявление она обнародовала после состоявшейся в четверг встречи с членами органа самоуправления судей.

"Коррупция в судебной системе представляет собой серьезную угрозу безопасности государства, ситуация должна радикально измениться. Я выразила сожаление, что на протяжении десятилетий не найдены решения для устранения коррумпированных людей и практик - по сути судебная система не хочет самоочищаться. Мы договорились, что члены ВСМ в течение 30 дней представят предложения по внесению изменений в законодательство по ее очистке", - написала Санду после встречи на своей странице в Facebook. По ее словам, коррупция среди судей нанесла огромный ущерб Молдавия, которая теряет инвестиции, проигрывает дела в Европейском суде по правам человека.

В Высший совет магистратуры Молдавии входят министр юстиции и генеральный прокурор. Его члены вносят предложения президенту или парламенту о перестановках в судебной системе, принимают присягу судей, утверждают регламенты отбора кандидатов на вакантные должности судей.

Санду, вступившая в должность в конце прошлого года, под лозунгом борьбы с коррупцией добилась роспуска действовавшего парламента, где основанная ею проевропейская Партия действия и солидарности располагала всего 15 мандатами из 101. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают партия Санду и блок "Коммунисты и социалисты", созданный партиями социалистов и коммунистов, которые возглавляют, соответственно, бывшие президенты Игорь Додон и Владимир Воронин.