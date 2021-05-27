Санду обвинила главу МВД Молдавии в организации слежки за членами ее семьи

КИШИНЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду обвинила главу МВД республики Павла Войку в организации незаконной слежки за членами ее семьи.

"Министр не может следить за мной, поскольку у меня есть охранники. И он распорядился организовать слежку за моей семьей. Это делается с целью давления. У меня есть информация, что слежка идет уже минимум несколько недель", - сказала Санду в четверг вечером в эфире телеканала TV8. Она добавила, что следят и за ее соратниками.

"Это происходит в отношении тех политиков, которые не принадлежат к Партии социалистов, очевидно, что делается это по указанию социалистов", - добавила она, отметив, что не намерена писать жалобу на министра. Глава Молдавии высказалась за проведение "тотальной чистки правоохранительных органов от коррупционеров", которая, по ее словам, начнется после предстоящих 11 июля досрочных выборов, "на которых в парламент будут избраны достойные депутаты".

Санду, вступившая в должность в конце прошлого года, под лозунгом борьбы с коррупцией добилась роспуска действовавшего парламента, где основанная ею проевропейская Партия действия и солидарности располагала всего 15 мандатами из 101. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают партия Санду и блок "Коммунисты и социалисты", созданный партиями социалистов и коммунистов, которые возглавляют, соответственно, бывшие президенты Игорь Додон и Владимир Воронин.