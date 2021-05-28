Помощник Байдена обсудил с главой МИД Индии борьбу с пандемией

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил на встрече с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром, находящимся сейчас с визитом в США, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, борьбу с пандемией и глобальное потепление. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

"Собеседники приветствовали связанные с борьбой с пандемией коронавируса поставки со стороны правительства США, компаний и частных лиц общим объемом $500 млн, - обратили внимание в СНБ. - Обсуждался ряд региональных и глобальных вопросов, условлено, что США и Индия должны тесно работать в реагировании на общие вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе".

Помощник Байдена и глава МИД Индии отметили, что "стратегическое партнерство поможет положить конец пандемии", обеспечить свободный и открытый характер Индо-Тихоокеанского региона и решить вопросы глобального потепления.

Ранее индийское внешнеполитиическое ведомство сообщало, что Джайшанкар 24-28 мая посетит США. В программе визита среди прочего были упомянуты встречи министра с представителями администрации США, включая госсекретаря Энтони Блинкена, генсеком ООН Антониу Гутерришем, а также бизнес-партнерами Индии для обсуждения взаимодействия в борьбе с пандемией.