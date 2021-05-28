США призывают силы в Сомали реализовать соглашение о выборах

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты исходят из того, что различные силы в Сомали должны как можно скорее приступить к реализации соглашения о парламентских и президентских выборах. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"США приветствуют заключенное между федеральными и региональными представителями Сомали соглашение о проведении парламентских и президентских выборов. Признательны за усилия премьер-министра Сомали, призвавшего стороны поддерживать дух сотрудничества и компромисса, - отмечается в тексте. - Мы призываем всех активно двигаться в направлении реализации соглашения, чтобы прийти к мирному, инклюзивному и транспарентному избирательному процессу как можно скорее".

Широкое соглашение о порядке и условиях проведения парламентских и президентских выборов в Сомали подписано в четверг главой федерального правительства Мохамедом Хусейном Робле, лидерами пяти штатов страны и губернатором столичного округа. Компромисс был достигнут в ходе продолжавшегося последние четыре дня в столице страны Могадишо заключительного раунда переговоров по выборам, которые велись с декабря минувшего года.