Президент Бразилии снова просит суд признать карантинные ограничения неконституционными

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару обратился в Федеральный верховный суд страны с просьбой дать правовую оценку введенным тремя штатами в конце мая карантинным ограничениям. Об этом сообщило в четверг вечером управление главного государственного адвоката (AGU).

"Цель иска - обеспечить одновременное соблюдение прав и основополагающих гарантий гражданина, таких как право на свободное перемещение, право работать и добывать средства к существованию, а также право на жизнь и здоровье", - говорится в публикации на сайте AGU.

Как уточняет газета Globo, Болсонару просит суд на время рассмотрения иска отменить действие комендантского часа, объявленного властями штатов Парана и Риу-Гранди-ду-Сул, а также частичного запрета на работу торговых точек в штате Пернамбуку. По мнению президента, принятые в регионах меры непропорциональны реальной санитарной угрозе, следует из заявления AGU.

Ранее в марте он уже обращался с аналогичным иском, однако тогда суд отклонил ходатайство по формальному признаку, поскольку, как отметил рассматривавший его судья, глава государства не имеет полномочий подписывать такие обращения в суд от имени правительства. Такая задача, согласно конституции, возлагается на главного государственного адвоката.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 16,3 млн). По числу летальных исходов (более 456 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам. По мнению местных эпидемиологов, в ближайшие недели следует ожидать эскалации пандемии в стране.