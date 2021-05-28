Германия официально признала геноцид коренных народов Намибии в колониальный период

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Германия официально признает преступления, совершенные против коренных народов Намибии - гереро и нама - во время колониального владычества Германской империи на юго-западе Африки более века назад. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

"Я рад и благодарен за то, что с Намибией удалось достигнуть договоренности о совместной линии касательно самой темной истории в нашей совместной истории", - отметил он. "Нашей целью был и остается поиск общего пути к подлинному примирению в деле сохранения памяти о жертвах. Сюда относится то, что мы должны называть события, произошедшие в колониальное время в сегодняшней Намибии, прежде всего зверства периода с 1904 по 1908 год, своими именами, не приукрашивая и не оправдывая", - заявил министр.

"Сейчас мы будем официально называть эти события тем, чем они были с сегодняшней перспективы, - геноцидом", - подчеркнул Маас. "В свете исторической и моральной ответственности Германии мы будем просить Намибию и потомков жертв о прощении", - добавил глава МИД. Он напомнил, что переговоры между властями ФРГ и Намибии, призванные урегулировать разногласия, проистекающие из событий столетней давности и официального отношения к ним, шли более пяти лет. К ним были привлечены и представители народов гереро и нама.

Маас сообщил, что Германия запустит для Намибии специальную программу в размере €1,1 млрд по улучшению инфраструктуры в сельских районах, системы водоснабжения, профессионального образования. "При ее формировании и реализации общины, пострадавшие от геноцида, будут играть решающую роль", - отметил он. Министр также подчеркнул, что из этого не вытекает право требования выплат компенсаций. "Под прошлым нельзя подвести черту", - указал министр, напомнив, что колониальные преступления долгое время осложняли отношения двух стран.

Во время подавления восстания, вспыхнувшего в 1904 году, германские войска уничтожили не менее 65 тыс. гереро - почти всех мужчин, большинство женщин и детей. Командующий карательными войсками генерал Лотар фон Трота отдал тогда приказ об уничтожении тысяч местных жителей. Берлин отказывался признавать обоснованность претензий гереро на репарации, поскольку в начале ХХ века не существовало международного законодательства о защите гражданского населения. Власти ФРГ, выражая сожаление и признавая моральную ответственность Германии за содеянное, тем не менее напоминали о многомиллионной помощи, которая была предоставлена Намибии с 1990 года. ФРГ попросила в 2004 году "прощения" за колониальное прошлое, объявив одновременно о продолжении обширной экономической помощи Намибии, своей колонии с 1884 по 1915 год.