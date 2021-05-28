Блинкен обсудил с главой МИД Вьетнама ситуацию в Южно-Китайском море и Мьянму

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон обсудили по телефону "сохранение основанного на правилах порядка" в Южно-Китайском море. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Стороны подтвердили общую приверженность защите и сохранению основанного на правилах порядка в Южно-Китайском море. Госсекретарь и министр также обсудили обеспокоенности в связи с военным переворотом в Бирме (так США называют Мьянму - прим. ТАСС), обязательства по реагированию на изменение климата и по борьбе с пандемией коронавируса", - отмечается в тексте.

На протяжении многих лет в Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья. Хотя основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые подавляются военными властями.