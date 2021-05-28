Суд в Гонконге за протесты добавил к сроку медиамагната Джимми Лая 14 месяцев тюрьмы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 мая. /ТАСС/. Суд в Гонконге в пятницу добавил новые сроки заключения - от 14 до 18 месяцев тюрьмы - группе из восьми оппозиционных деятелей по делу о незаконных протестах. Как сообщила радиостанция RTHK, они были признаны виновными в организации и участии в несанкционированном митинге, который прошел 1 октября 2019 года, в день национального праздника по случаю годовщины образования КНР.

В частности, медиамагнат Джимми Лай получил по этому эпизоду 14 месяцев тюрьмы, что удвоит срок его заключения. Дополнительно по 18 месяцев лишения свободы суд дал четырем другим оппозиционерам, включая бывших законодателей Альберта Хо и Лян Госюна. Ранее они проходили по другим делам, связанным с протестными акциями.

Летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полиция задержала свыше 10 тыс. нарушителей. В отношении свыше 2,5 тыс. человек были возбуждены судебные дела. В частности, 720 фигурантов обвиняются в участии в массовых беспорядках.

Парламент Китая летом 2020 года принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.

В общей сложности полиция задержала за последние месяцы свыше 100 подозреваемых в нарушении нового закона, включая медиамагната Джимми Лая, который обвиняется в сговоре с иностранными силами с целью создания угрозы нацбезопасности. Приговор никому из них по этой статье пока не вынесен.