Белорусские депутаты в июне начнут рассматривать законопроект об изменении конституции

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Белорусские депутаты подготовят законопроект об изменении конституции страны не позднее 4 июня, документ планируется принять в первом чтении до конца текущей сессии (30 июня). Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло, сообщает агентство БелТА.

"Сегодня создана специальная комиссия, которая будет заниматься подготовкой этого законопроекта к рассмотрению в первом чтении. И это мы должны сделать не позже 4 июня, и в первом чтении законопроект должен быть принят как минимум до конца этой текущей сессии", - сказал Свилло.