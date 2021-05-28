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МИД Китая поздравил Башара Асада с победой на президентских выборах Сирии

Дипведомство выразило готовность помогать Дамаску в защите суверенитета республики

ПЕКИН, 28 мая. /ТАСС/. Китайские власти поздравляют Башара Асада с победой на президентских выборах в Сирии и выражают готовность оказывать содействие усилиям по защите суверенитета и территориальной целостности арабской республики. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Поздравляем Башара Асада с переизбранием на пост президента, - заявил он на регулярном брифинге. - Китай твердо поддерживает усилия Сирии, направленные на защиту ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности".

Как уточнил китайский дипломат, Пекин намерен укреплять дружественные отношения с Дамаском. Он напомнил, что в текущем году исполняется 65 лет с момента установления китайско-сирийских дипломатических отношений. "Мы готовы к сотрудничеству с Сирией <…> и будем стремиться к новым успехам в ходе нашего двустороннего взаимодействия", - подытожил Чжао Лицзянь.

В четверг председатель Народного совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг объявил, что победу на выборах президента арабской республики, которые прошли 26 мая, одержал Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей. По его словам, явка составила 78,6%, в волеизъявлении приняли участие свыше 14 млн граждан из 18 млн жителей, имеющих право голоса. Сабаг обратил внимание на проявленную гражданами "высокую сознательность, которая превзошла все ожидания".

Теги
СирияКитайАсад, Башар Хафез
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