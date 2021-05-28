В Японии сообщили о задержании российскими пограничниками рыболовного судна

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Японское рыболовное судно, которое принадлежит кооперативу в городе Вакканай (префектура Хоккайдо), было в пятницу остановлено российскими пограничниками для досмотра, после чего сопровождено в порт Корсаков. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

По данным телеканала, перед задержанием российскими пограничниками экипаж японского судна дважды выходил на связь. Первый раз японские рыбаки сообщили, что российские пограничники совершили предупредительный выстрел сигнальной ракетой, а второй - что в сторону японского судна был совершен выстрел "чем-то похожим на слезоточивый газ". После этого японское судно на связь не выходило.

В управлении береговой охраны Японии ТАСС отказались как-либо комментировать эту информацию. ТАСС направил официальный запрос и в МИД Японии, однако к моменту публикации материала ответ на него получен не был.

Японское общественное телевидение подчеркивает, что в настоящее время японские профильные ведомства занимаются сбором и подтверждением появившейся в местных СМИ информации. В то же время в Министерстве иностранных дел Японии японскому телеканалу фактически подтвердили, что судно было задержано российской стороной, подчеркнув, что "по дипломатическим каналам будут добиваться его скорейшего освобождения".