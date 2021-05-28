МИД Азербайджана призвал Армению отказаться от шагов, усиливающих напряженность в регионе

БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. МИД Азербайджана призвал Армению соблюдать неприкосновенность границ и воздержаться от действий, приводящих к нагнетанию напряженности в регионе. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении внешнеполитического ведомства в связи с последними инцидентами на границе.

"Совершенные в последние дни армянской стороной провокации вдоль госграницы Армении и Азербайджана, в том числе ранение азербайджанского солдата на нахичеванском участке границы, служат нагнетанию напряженности в регионе. <...> Призываем Армению немедленно положить конец провокационным действиям, соблюдать неприкосновенность границ и воздержаться от действий, способствующих нагнетанию ситуации в регионе", - говорится в заявлении.