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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МИД Азербайджана призвал Армению отказаться от шагов, усиливающих напряженность в регионе

БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. МИД Азербайджана призвал Армению соблюдать неприкосновенность границ и воздержаться от действий, приводящих к нагнетанию напряженности в регионе. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении внешнеполитического ведомства в связи с последними инцидентами на границе.

"Совершенные в последние дни армянской стороной провокации вдоль госграницы Армении и Азербайджана, в том числе ранение азербайджанского солдата на нахичеванском участке границы, служат нагнетанию напряженности в регионе. <...> Призываем Армению немедленно положить конец провокационным действиям, соблюдать неприкосновенность границ и воздержаться от действий, способствующих нагнетанию ситуации в регионе", - говорится в заявлении.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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