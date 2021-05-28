Литва высылает двух белорусских дипломатов

ВИЛЬНЮС, 28 мая. /ТАСС/. Власти Литвы объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства Белоруссии. Об этом в пятницу сообщил МИД республики.

"Сегодня, 28 мая, представитель посольства Белоруссии в Литве был вызван в МИД страны. Ему была вручена дипломатическая нота об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата", - говорится в сообщении ведомства.

"Сотрудники посольства Белоруссии высылаются из Литвы за не совместимую с дипломатическим статусом деятельность", - поясняет МИД.

Внешнеполитическое ведомство также отметило, что решение принято в знак солидарности с Латвией, дипломатов и сотрудников посольства которой в Минске Белоруссия необоснованно, по мнению Вильнюса, выслала из страны.

Вызванному в литовский МИД представителю белорусского посольства был также заявлен протест против продолжающихся репрессий со стороны властей к представителям гражданского общества и независимым СМИ, как оценивают в Вильнюсе события, происходящие в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года. МИД Литвы потребовал незамедлительно освободить задержанных в Минске одного из основателей признанного белорусскими властями экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.

Отмечается, что дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.