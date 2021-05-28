СМИ: аравийская коалиция сообщила о перехвате заминированного беспилотника хуситов

ТАСС, 28 мая. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны аравийской коалиции под предводительством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили заминированный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление альянса.

Утверждается, что начиненный взрывчаткой БПЛА был выпущен с йеменской территории в направлении районов, расположенных на юго-западе Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы регулярно осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. ВС королевства за минувшие годы сбили сотни баллистических ракет и заминированных беспилотников, уничтожили десятки начиненных взрывчаткой лодок.