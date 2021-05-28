Напавший на сотрудницу полиции во Франции умер от ран после перестрелки с жандармами

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Злоумышленник, напавший ранее в пятницу на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр (департамент Атлантическая Луара, запад страны), умер от ран после перестрелки с жандармами. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM со ссылкой на свои источники.

"Преступник умер от ран", - сообщил телеканал. По его данным, злоумышленник ранее отбывал в начале года наказание в тюрьме за уголовное преступление. Тогда же у него было диагностировано психическое расстройство наряду со склонностью к радикализации.