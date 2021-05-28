{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Напавший на сотрудницу полиции во Франции умер от ран после перестрелки с жандармами

Злоумышленник отбывал наказание в тюрьме за уголовное преступление в начале года, у него также было диагностировано психическое расстройство наряду со склонностью к радикализации, сообщил телеканал BFM

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Злоумышленник, напавший ранее в пятницу на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр (департамент Атлантическая Луара, запад страны), умер от ран после перестрелки с жандармами. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM со ссылкой на свои источники.

"Преступник умер от ран", - сообщил телеканал. По его данным, злоумышленник ранее отбывал в начале года наказание в тюрьме за уголовное преступление. Тогда же у него было диагностировано психическое расстройство наряду со склонностью к радикализации.

Теги
Франция
СМИ: аравийская коалиция сообщила о перехвате заминированного беспилотника хуситов
БПЛА был выпущен с йеменской территории в направлении районов, расположенных на юго-западе Саудовской Аравии, передает телеканал Al Arabiya
Читать полностью