Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали к освобождению Азербайджаном армянских военных

ВЕНА, 28 мая. /ТАСС/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США) призвали освободить задержанных Азербайджаном 27 мая армянских военнослужащих. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном в пятницу.

"Сопредседатели принимают к сведению сообщение о задержании 27 мая шестерых армянских солдат и призывают освободить всех военнопленных и других задержанных на всех основаниях. Подчеркивается обязанность обращаться с задержанными в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в сообщении.

Они также призвали обе стороны предпринять немедленные шаги по деэскалации и передислокации войск, а также приступить к переговорам о демаркации границы. "Сопредседатели готовы содействовать этому процессу", - отмечается в заявлении.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. В четверг Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении. И.о. премьера страны Никол Пашинян назвал случившееся похищением армянских военных, Ереван обратился в ЕСПЧ.