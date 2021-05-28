Швеция с 31 мая больше не требует тест на COVID-19 от граждан соседних стран

СТОКГОЛЬМ, 28 мая. /ТАСС/. Прибывающие в Швецию граждане Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии с 31 мая больше не должны предъявлять справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

"Скандинавские страны будут освобождены от ограничений на въезд с 31 мая", - отметил он.

При этом шведские туристы по-прежнему должны предъявить отрицательный результат теста в остальных странах северного региона. "Остальные страны Северной Европы еще не готовы делать то, что делает Швеция. Мы были последними, кто вводил ограничения, и теперь первые, кто их снял", - пояснил Дамберг.

Путешественники из остальных государств ЕС и региона Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) по-прежнему должны до 30 июня на границе показывать справку об отрицательном тесте на COVID-19. Запрет на въезд в Швецию жителям стран за пределами ЕС и ЕЭЗ продлен до 31 августа.