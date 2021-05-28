{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Швеция с 31 мая больше не требует тест на COVID-19 от граждан соседних стран

При этом шведские туристы по-прежнему должны предъявить отрицательный результат теста в остальных странах северного региона

СТОКГОЛЬМ, 28 мая. /ТАСС/. Прибывающие в Швецию граждане Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии с 31 мая больше не должны предъявлять справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Скандинавские страны будут освобождены от ограничений на въезд с 31 мая", - отметил он.

При этом шведские туристы по-прежнему должны предъявить отрицательный результат теста в остальных странах северного региона. "Остальные страны Северной Европы еще не готовы делать то, что делает Швеция. Мы были последними, кто вводил ограничения, и теперь первые, кто их снял", - пояснил Дамберг.

Путешественники из остальных государств ЕС и региона Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) по-прежнему должны до 30 июня на границе показывать справку об отрицательном тесте на COVID-19. Запрет на въезд в Швецию жителям стран за пределами ЕС и ЕЭЗ продлен до 31 августа.

Теги
ШвецияДанияФинляндияИсландияНорвегияПандемия COVID-19
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Минэнерго Литвы: ЕС при санкциях против Минска должен учесть транзит газа в Калининград
Транзитная прокачка природного газа через Литву в Калининградскую область осуществляется в соответствии с договором с "Газпромом", заключенным до конца 2025 года по формуле "транспортируй или плати"
Читать полностью