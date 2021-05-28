Суд Киева назначил экспертизу видеороликов блогера Шария по делу о запрете его партии

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство Министерства юстиции Украины о назначении психолого-лингвистической экспертизы высказываний блогера Анатолия Шария по делу о запрете Партии Шария, лидером которой он является, и объявил перерыв в слушаниях до получения результатов. Такое решение суд принял на заседании в пятницу, сообщил представляющий интересы партии адвокат Валентин Рыбин.

"Сегодня суд рассматривал ходатайство истца - министерства юстиции - о назначении психолого-лингвистической экспертизы высказываний Шария, которые присутствуют в его видеороликах. Мы много раз обращали внимание правосудия на то, что высказывания физического лица не являются основанием для запрета партии. К сожалению, нас пока не услышали, суд решил удовлетворить ходатайство", - приводит высказывания Рыбина издание Шарий.net.

По словам адвоката, теперь производство по данному делу приостановлено до получения результатов экспертизы. Истец обосновывал ходатайство о назначении экспертизы необходимостью установить роль Шария в его партии и наличие в его видеороликах элементов антиконституционной деятельности. Ранее к команде защитников партии присоединилась бывший уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская.

Окружной административный суд Киева в марте открыл производство по иску Минюста Украины о признании противоправной деятельности Партии Шария и о ее запрете в стране.

Партия принимала участие в выборах в местные органы власти в конце октября 2020 года. Ей удалось провести депутатов в городские советы Харькова, Одессы, Мариуполя и ряда других городов юга и востока Украины. В феврале черновицкий, ивано-франковский и каменец-подольский горсоветы призвали президента страны Владимира Зеленского, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и главу Верховной рады запретить деятельность партии, утверждая, что она продвигает интересы России.

Служба безопасности Украины (СБУ) 16 февраля открыла уголовное дело против Шария. Его обвиняют в государственной измене и нарушении равноправия граждан. 2 марта стало известно, что Печерский районный суд Киева 25 февраля разрешил задержать Шария. СБУ тогда же объявила блогера в розыск, а 1 марта запросила международную помощь для проведения следственных действий в рамках уголовного дела против Шария, проживающего в ЕС.