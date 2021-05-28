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Санду инициировала отставку главы Апелляционной палаты Кишинева, назначенного при Додоне

Президент Молдавии заявила, что "очистка системы - первый шаг к тому, чтобы юстиция стала независимой"

КИШИНЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду инициировала отставку председателя Апелляционной палаты Кишинева Владислава Климы, назначенного на должность указом предыдущего президента Игоря Додона.

"Сегодня я аннулировала указ бывшего президента Игоря Додона, которым Владислав Клима был назначен председателем Апелляционного суда Кишинева. Высший совет магистратуры нарушил юридические процедуры и допустил конфликт интересов, когда предложил назначить Климу на эту должность. <…> Люди требуют от судей, чтобы они обеспечивали справедливость и наказывали воров. Очистка системы - первый шаг к тому, чтобы юстиция стала независимой", - написала она в пятницу в Facebook.

Указ Санду вступает в силу с 28 мая и может быть обжалован в суде. Накануне президент также потребовала от специальной контрольной инстанции - Высшего совета магистратуры - представить в течение 30 дней предложения по реформе судебной системы, которая позволит эффективно бороться с коррупцией. Она отметила, что коррупция в судебной системе представляет собой серьезную угрозу безопасности государства.

Теги
МолдавияСанду, Майя
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