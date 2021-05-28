Российские военнослужащие примут участие в реконструкции горной дороги в Сербии

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Военнослужащие сербской армии и Вооруженных сил Российской Федерации в течение ближайших пятнадцати дней в рамках проекта "Гуманитарная помощь" проведут работы по реконструкции дороги на горе Голия в муниципалитете Иваница (Сербия). Об этом в пятницу на своем официальном сайте сообщили Вооруженные силы Сербии.

В ходе совместного проекта "Гуманитарная помощь" военные инженеры из России пройдут обучение, заключающееся в освоении специальной техники, используемой в Вооруженных силах Сербии, для последующей реконструкции горной дороги. "Будет реконструирован 13-километровый участок горной дороги, пострадавшей во время прошлогоднего наводнения, когда Вооруженные силы Сербии одними из первых оказали помощь местным органам власти", - говорится в сообщении.

"Сербские вооруженные силы помогают местному населению создавать условия для комфортной жизни и работы жителей этого района. Также это служит укреплению двустороннего военного сотрудничества между Сербией и Россией", - сообщается на сайте.

На прошлой неделе в Сербии прошли совместные учения российских и сербских военнослужащих, в ходе которых спецподразделения продемонстрировали методы сбора разведданных о террористических группах с воздуха, воды и земли. Также были отработаны схемы эвакуации сил после уничтожения террористов и обеспечение безопасности объекта. В ходе учений использовались вертолеты Ми-17, Ми-8, боевые машины "Тигр", современное стрелковое оружие, оптико-электронные средства и оборудование специальных подразделений, в том числе использовались десантные катера. Отработаны сложные приемы приземления на водную поверхность.