Санду назвала поспешным решение прокуратуры снять обвинения с банкира Платона

КИШИНЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду назвала поспешным решение прокуратуры снять обвинения с банкира Вячеслава Платона, который ранее был признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах.

"Группировка Платона представляет опасность для безопасности страны. Его действия, с одной стороны, могут серьезно повлиять на финансовую стабильность Республики Молдова, а с другой - подорвать государственные институты и экономику страны. Вызывает крайнее беспокойство то, как быстро прокуратура отказалась от обвинений", - написала глава республики в пятницу на своей странице в Facebook. Она отметила, что проанализирует обоснованность и законность соответствующего решения прокурора.

Ранее прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии отозвала обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах, выдвинутые против Платона.

В апреле 2017 года Платона приговорили по этому делу к 18 годам лишения свободы. Он был освобожден в июне 2020 года после того, как генеральный прокурор республики Александр Стояногло заявил, что дело банкира было сфальсифицировано. Он также выдвинул обвинения против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, назвав его главной фигурой в деле о хищении 1 млрд евро из ряда банков страны.

Платона в 2017 году задержали в Киеве спустя несколько часов после объявления в международный розыск и доставили в Кишинев на частном самолете. Банкир утверждает, что лайнер за ним отправил бывший деловой партнер Плахотнюк.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками. По данным МВД РФ, преступное сообщество, среди организаторов которого были Плахотнюк и Платон, у которых есть гражданство России, в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей.