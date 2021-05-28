Трибунал в Гааге отказался переносить оглашение апелляционного решения по делу Младича

ГААГА, 28 мая. /ТАСС/. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказался переносить дату вынесения апелляционной палатой решения по делу бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича. Это следует из документа, опубликованного в пятницу самой инстанцией.

Ранее защита Младича попросила отложить вынесение решения 8 июня в связи с тем, что один из адвокатов не сможет присутствовать в этот день на заседании из-за госпитализации. В ходатайстве также ставились под сомнение психическое состояние Младича и возможность его полноценного участия в слушаниях.

Судьи МОМУТ констатировали, что "защита не смогла обосновать необходимость переноса даты вынесения решения", и на основе этого отклонили ходатайство.

22 ноября 2017 года Младич был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита требует исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем десяти пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты просят пересмотреть дело заново.