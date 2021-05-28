Boeing приостановила поставки 787 Dreamliner из-за требований авиарегулятора

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Американский авиастроительный концерн Boeing приостановил поставки самолетов 787 Dreamliner из-за дополнительных требований со стороны регулирующих органов. Об этом говорится в пятницу в заявлении Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

По его данным, ФАУ запросило у производителя предложения по выявлению и устранению недочетов, выявленных ранее при сборке 787 Dreamliner. "Boeing по-прежнему предстоит доказать, что предложенный компанией способ проверки отвечает требованиям ФАУ к обеспечению безопасности, - говорится в заявлении. - ФАУ ожидает от Boeing дополнительных данных, прежде чем будет определено, соответствует ли решение концерна этим требованиям".

"Поскольку ФАУ пока не одобрило предложение Boeing, компания решила временно остановить поставки своим клиентам", - указывается в документе. В прошлом году были выявлены недочеты в работе электрических и других систем лайнеров 787 Dreamliner. Авиастроительный концерн вынужден был в связи с этим на пять месяцев приостановить поставки самолетов, которые возобновились лишь в марте текущего года, когда ФАУ приняло решение самостоятельно осуществлять ряд проверок новых лайнеров.

В октябре Boeing сообщила о решении в целях экономии в условиях пандемии нового коронавируса консолидировать производство самолетов 787 в Южной Каролине начиная с середины 2021 года. Корпорация приступила к сборке самолетов 787-8 и 787-9 на головном заводе в Эверетте (штат Вашингтон) в 2007 году и запустила дополнительное предприятие в Южной Каролине в 2010 году. Это предприятие занимается сборкой модели 787-10.

Корпорация и до начала пандемии переживала серьезный кризис. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, погибли 157 человек.

После этого эксплуатация лайнера была приостановлена во многих странах, включая РФ, Соединенные Штаты и государства Евросоюза. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих самолетов был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу этой системы. В декабре 2020 года в США возобновилась эксплуатация этих самолетов.