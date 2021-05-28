В центре Еревана проходит акция, организованная сторонниками Кочаряна

ЕРЕВАН, 28 мая. /ТАСС/. Акция, организованная блоком "Армения", лидером которой является второй президент Роберт Кочарян, стартовала в пятницу в центре Еревана. Онлайн-трансляцию мероприятия ведут местные новостные порталы.

Сбор сторонников Кочаряна проходит у памятника одному из основателей Первой Армянской Республики Араму Манукяну.

Акция, в которой принимает участие Кочарян, - очередное мероприятие блока "Армения" в рамках предвыборной кампании ко внеочередным выборам в парламент, которые состоятся 20 июня. По предварительным данным, в митинге участвуют до 1 тыс. человек.

28 мая в Армении отмечают 103-ю годовщину создания Первой Республики. Республика возникла благодаря победам армянской армии над турецкими войсками в сражениях под Сардарапатом, Баш-Апараном, Каракилисой. Первая республика просуществовала до 2 декабря 1920 года.