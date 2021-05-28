ЕС предложил Армении и Азербайджану помощь в вопросах делимитации и демаркации границ

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Евросоюз обеспокоен ситуацией на границе между Арменией и Азербайджаном и готов предоставить помощь в вопросах делимитации и демаркации границ. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Недавние события на армяно-азербайджанской границе являются одновременно опасными и тревожными. Необходима немедленная деэскалация. Евросоюз настоятельно призывает обе стороны воздерживаться от любого дальнейшего военного развертывания и действий", - отмечается в нем.

В документе говорится, что ЕС готов помочь сторонам в вопросах делимитации и демаркации границ. "ЕС готов предоставить экспертные знания и помощь в вопросах делимитации и демаркации границ, а также поддержать столь необходимые меры укрепления доверия, с тем чтобы двигаться к устойчивому миру и процветанию на Южном Кавказе", - подчеркивается в нем.

Кроме того, ЕС вновь призвал Азербайджан освободить армянских военнопленных. "Мы по-прежнему призываем Азербайджан незамедлительно освободить всех военнопленных и задержанных. Мы приветствуем все усилия, направленные на снижение напряженности, включая предложения о возможной международной миссии по наблюдению", - говорится в документе.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. В четверг Азербайджан заявил о взятии в плен шести военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении. В Ереване уже назвали этот инцидент похищением и обратились в Европейский суд по правам человека.