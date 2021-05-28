Республиканцы в Сенате США блокировали создание комиссии по расследованию штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Члены Сената Конгресса США от Республиканской партии заблокировали прохождение законопроекта о создании независимой комиссии по расследованию обстоятельства вторжения в Капитолий в Вашингтоне в январе текущего года.

Документ, предусматривавший формирование этой двухпартийной комиссии, не преодолел в пятницу необходимое процедурное голосование. За него было подано 54 голоса, против - 35. Однако для прохождения процедурного голосования требовалась поддержка как минимум 60 сенаторов. Шестеро республиканцев, включая бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни, проголосовали за создание комиссии.

Инициативу, направленную на учреждение этого органа, одобрила 19 мая Палата представителей Конгресса. Однако в Сенате законопроекту требовалась поддержка не только всех демократов, но и по меньшей мере 10 республиканцев, которые в основном резко критиковали данное предложение. Президенту США демократу Джо Байден предстояло утвердить решение о формировании независимой комиссии в случае одобрения этой инициативы законодательной ветвью власти. Хозяин Белого дома неоднократно подтверждал, что поддерживает идею формирования комиссии.

6 января сторонники предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.