Литва готова взять на себя лидерство по укреплению военного сотрудничества ЕС с Украиной

ЛИССАБОН, 28 мая. /ТАСС/. Вильнюс готов взять на себя лидирующую роль в укреплении сотрудничества Евросоюза с Киевом в военной сфере. Об этом на неформальной встрече министров обороны стран - членов ЕС в пятницу заявил глава военного ведомства балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Необходимо, чтобы ЕС активнее включился в укреплении оборонного сектора Украины. Литва готова к лидерству в проведении детальных консультаций с членами сообщества, институтами ЕС по развитию диалога с Украиной с целью более тесного вовлечения ЕС в укреплении ее обороноспособности", - сказал он.

По оценке главы военного ведомства, в первую очередь следует оценить возможности направления на Украину миссии военных советников ЕС и миссии по обучению военных этой страны.

В рамках военного сотрудничества с Украиной Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", без уточнения, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года Литва передала Украине снятые у себя с вооружения боеприпасы. Украинские военные получили более 1 млн патронов к автоматам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии. В настоящее время сотрудничество двух стран в сфере обороны осуществляется по линии обучения литовскими специалистами украинских военнослужащих.