Премьеры СНГ обсудили борьбу с инфекционными заболеваниями и экономическую интеграцию

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) прошло в пятницу в Минске под знаком отмечаемого в этом году 30-летия образования СНГ. Тон встрече во многом задал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который перед ее началом принял глав делегаций как лидер страны, председательствующей в Содружестве. Свое выступление Александр Лукашенко начал с поздравления по случаю юбилея и обратился к участникам с просьбой передать главам своих стран приглашение посетить Белоруссию 15 октября для участия в юбилейном заседании Совета глав государств СНГ, пообещав устроить им экскурсию по Беловежской пуще. "Здесь, к сожалению, наши бывшие руководители поставили точку в существовании Советского Союза, - заметил президент. - Если бы я вас туда пригласил и сам был экскурсоводом, я бы очень много интересного рассказал, как там все было, как вели себя руководители и как элементарно одним росчерком пера была уничтожена не просто великая страна, а мощнейший центр силы, без которого не решалась ни одна проблема", - отметил глава Белоруссии.

Тем не менее, как отметил Лукашенко, через три десятилетия можно с полной уверенностью говорить: "Проект под названием СНГ состоялся, и в нынешнее сложное время только подтверждает свою жизнеспособность". Он также отметил, что сегодня одним из незыблемых приоритетов внешней политики Белоруссии является развитие связей внутри СНГ и, прежде всего, экономических. "Скажу открыто и прямо: если мы в ближайшее время не решим это, говорить о существовании эффективного Содружества Независимых Государств не придется, - уверен Лукашенко. - Даже скажу - и ЕАЭС. Настало время, окончательно расставив все точки над i, принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. А фундамент - это экономика". Важность этой задачи он аргументировал также тем, что против интеграции в рамках СНГ ведется целенаправленная работа внешних сил. "Мы укрепляемся, соответственно, способны помешать их планам по устройству однополярного мира, - объяснил белорусский лидер. - Во-вторых, наши страны обладают колоссальным потенциалом, что вызывает беспокойство у конкурентов. И в-третьих, этот потенциал может быть приумножен, если мы продолжим углублять наши связи и нашу интеграцию". Противостояние санкциям Запада Тема получила продолжение уже во время самого заседания Совета глав правительств СНГ, на котором премьер-министр Белоруссии Роман Головченко призвал участников совместно противостоять санкционной политике Запада. "К сожалению, в условиях монополярного мира, где право сильного довлеет над правом международным, страны, нацеленные на соблюдение национальных интересов, социально-экономическую стабильность, сталкиваются с попытками подрыва сложившихся систем через давление и откровенное вмешательство, - сказал он. - С таким беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада столкнулась и Беларусь". "Мы вновь наблюдаем, как добрососедские и взаимовыгодные экономические связи становятся заложниками двойных стандартов, эмоций и геополитических интриг. В таких условиях тем ценнее сотрудничество с настоящими друзьями и наиболее близкими партнерами, которыми для Беларуси, безусловно, становятся страны СНГ. Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции", - заключил Головченко. В связи с этим он выступил с инициативой двигаться дальше по пути либерализации торговых процессов внутри СНГ. "Если мы действительно хотим не догонять кого-то, а реально вырваться вперед, необходимо принципиально пересмотреть подходы нашего взаимодействия, отказываться от практики безусловного протекционизма в пользу дальнейшей либерализации торговли, снятия существующих ограничений, активизации многосторонних связей, повышения потенциала Содружества", - отметил белорусский премьер. Он также заострил внимание "на одном из ключевых тезисов белорусского председательства - сопряжении интеграционных процессов в евразийском регионе". "Наше сотрудничество в СНГ осуществляется по принципу разноуровневой и разноскоростной интеграции, - напомнил премьер. - Мы были бы рады расширению членства в Евразийском экономическом союзе. Но и без оформления такого членства у нас очень большие перспективы для расширения взаимодействия", - сказал Головченко. Глава правительства Белоруссии предложил главам исполнительных органов двух интеграционных объединений [СНГ и ЕАЭС] "вдумчиво и внимательно" анализировать происходящие на общем пространстве интеграционные процессы и сопрягать, объединять ресурсы для достижения [необходимых для] государств-участников целей. Другие темы встречи На встрече говорили и о совместной борьбе с пандемией коронавируса. Так, Лукашенко, отметив большой спрос в мире на российскую вакцину "Спутник V", объявил о готовности открыть границы для жителей соседних стран, которые пожелают привиться от ковида. "Мы договорились с президентом России [Владимиром Путиным], что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно, - рассказал он. - У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины".

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