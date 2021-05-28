Один палестинец погиб в стычках с полицией Израиля на Западном берегу

КАИР, 28 мая. /ТАСС/. По меньшей мере один палестинец погиб, более 10 получили ранения в стычках с приграничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан.

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Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении палестинского Минздрава.

"Мужчина по имени Закария Хамаиль, 28 лет, получил смертельные огнестрельные ранения в грудь от израильских оккупантов в районе города Бейта в провинции Наблус", - приводит сообщение ведомства палестинское агентство WAFA.

Столкновения произошли после того, как израильские силовики стали разгонять мирное шествие палестинцев в направлении вершины горы Сабих, где власти еврейского государства осуществляют поселенческую деятельность, отмечает WAFA. По информации агентства, полиция Израиля применяла против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.