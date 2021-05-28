{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Один палестинец погиб в стычках с полицией Израиля на Западном берегу

Также более 10 получили ранения, говорится в сообщении палестинского Минздрава

КАИР, 28 мая. /ТАСС/. По меньшей мере один палестинец погиб, более 10 получили ранения в стычках с приграничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан.

На эту тему
Война как образ жизни. В чем причины новой эскалации ближневосточного конфликта?
Война как образ жизни.

Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении палестинского Минздрава.

"Мужчина по имени Закария Хамаиль, 28 лет, получил смертельные огнестрельные ранения в грудь от израильских оккупантов в районе города Бейта в провинции Наблус", - приводит сообщение ведомства палестинское агентство WAFA.

Столкновения произошли после того, как израильские силовики стали разгонять мирное шествие палестинцев в направлении вершины горы Сабих, где власти еврейского государства осуществляют поселенческую деятельность, отмечает WAFA. По информации агентства, полиция Израиля применяла против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
В ОБСЕ сочли применение силы для решения споров Азербайджана и Армении неприемлемым
Сопредседатели минской группы организации настаивают на немедленном снятии сторонами всех ограничений на гуманитарный доступ в Нагорный Карабах и призывают стороны в полной мере выполнить обязательства, взятые на себя в соответствии с заявлением о прекращении огня от 9 ноября
Читать полностью