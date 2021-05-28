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Противодействие Китаю будет в числе главных положений бюджета Пентагона на 2022 год

Замминистра обороны США Кэтлин Хикс подтвердила информацию американских СМИ о том, что бюджет Пентагона на 2022 год запланирован на уровне $715 млрд

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Значительные средства для противодействия Китаю, который представляет угрозу американским интересам, будут заложены в бюджете Пентагона на 2022 год. Об этом сообщила в пятницу на брифинге для журналистов первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

По ее словам, в будущем бюджете Пентагона "Китай обозначен в качестве приоритетной задачи". "КНР стала очень конкурентоспособной в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире. У нее есть экономические, военные и технологические возможности, чтобы бросать вызов международной системе [безопасности] и американским интересам", - пояснила Хикс. Замминистра подтвердила информацию американских СМИ о том, что бюджет Минобороны США на 2022 год запланирован на уровне $715 млрд.

Хикс в очередной раз сказала, что вызовами в оборонной сфере для США остаются Россия, Иран и КНДР. Замглавы Пентагона подчеркнула, что военный бюджет 2022 года позволит "США избегать конфликтов и мирно отстаивать свои интересы".

Администрация президента США Джо Байдена намерена в пятницу представить проект федерального бюджета на следующий финансовый год, в котором будут предусмотрены правительственные расходы в размере $6 трлн.

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