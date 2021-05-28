Расходы США на оборону в 2022 году составят $752,9 млрд

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса $752,9 млрд на расходы национальной обороны, из которых $715 млрд должны быть направлены Пентагону. Об этом говорится в заявлении американского Минобороны, которое было распространено в пятницу.

"Администрация [президента Джо] Байдена и [вице-президента Камалы] Харрис сегодня представила Конгрессу президентский запрос на бюджет 2022 финансового года, в котором $752,9 млрд предусмотрены на нужды национальной обороны, из них $715 млрд - Пентагону", - отмечается в документе.

В Минобороны подчеркнули, что этот запрос на оборонный бюджет 2022 года "отражает приоритеты президента Байдена по прекращению "бесконечных войн", инвестированию в передовые возможности для обеспечения в будущем нашего преимущества в сфере военной и национальной безопасности, а также по возрождению беспрецедентной сети союзов и партнерств США".

Новый финансовый год в США начнется 1 октября 2021 года.