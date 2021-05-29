СМИ: аравийская коалиция уничтожила беспилотник, направленный на саудовский город

КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция перехватила и уничтожила заминированный беспилотный летальный аппарат (БПЛА), направленный мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" на город Хамис-Мушаит на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом сообщил в ночь на субботу телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление альянса.

"Мы принимаем оперативные меры по защите мирных жителей и гражданских объектов от любых враждебных действий, направленных на города", - приводит телеканал заявление коалиции.

Помимо этого, по информации Al Arabiya, хуситы выпустили с территории Йемена пять снарядов в направлении одной из деревень в саудовской приграничной провинции Джизан. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более шести лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы регулярно осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. ВС королевства за минувшие годы сбили сотни баллистических ракет и заминированных беспилотных летательных аппаратов, уничтожили десятки начиненных взрывчаткой лодок.