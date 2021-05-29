Правящая Сербская прогрессивная партия объединилась с партией СПАС

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Сербская прогрессивная партия (СПП), возглавляемая президентом страны Александаром Вучичем, объединилась с партией СПАС ("Сербский патриотический союз"), лидером которой является сербский спортсмен Александар Шапич. Голосование о включении партии СПАС в правящую СПП единогласно поддержано на заседании Центрального совета СПП в субботу в Белграде. Трансляцию заседания ведет сербское агентство Tanjug.

"На основании статьи 15 статута и заседания Центрального совета Сербской прогрессивной партии, состоявшегося 29 мая, принято решение об одобрении присоединения партии СПАС ("Сербский патриотический союз") целиком к Сербской прогрессивной партии. Констатирую, что мы единогласно приняли решение о присоединении наших друзей из СПАС", - заявил Вучич, обратившись к ЦК партии. Затем лидер СПП прочел декларацию об объединении партий, которую Центральный совет также единогласно одобрил.

По мнению сербских политологов, объединение СПП и СПАС позволит Вучичу укрепить позиции своей партии в Белграде. Ожидается, что после предстоящих весной 2022 года парламентских выборов Шапич будет претендовать на пост градоначальника Белграда.

Сербская прогрессивная партия победила на прошедших 21 июня 2020 года парламентских выборах с результатом 60,65% и получила 188 мест в парламенте. На втором месте с 10,38% (32 мандата) коалиция Социалистической партии Сербии главы МИД Ивицы Дачича и партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы, на третьем - избирательный список "Александар Шапич - "Победа для Сербии" с 3,83%, который получил 11 мест. Остальные 18 партий и политических движений не смогли преодолеть проходной барьер в 3%, однако, по закону о нацменьшинствах, в парламент прошли представители венгерского, македонского, албанского и других меньшинств. Явка на выборах 21 июня и прошедшем повторном голосовании на 234 избирательных участках 1 июля составила 48,93%.